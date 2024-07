Stand: 25.07.2024 12:01 Uhr Nachwuchs im Zoo Hannover: Steppenzebra bringt Fohlen zur Welt

Im Zoo Hannover hat ein Steppenzebra ein weibliches Fohlen zur Welt gebracht. Der gestreifte Nachwuchs wurde am 19. Juli geboren, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Das kleine Zebra erkunde nun das Gelände am Sambesi und werde dabei durch seine Mutter von anderen Tieren abgeschirmt, heißt es. Die Steppenzebras teilen sich ein Gehege mit Impalas (Schwarzfersen-Antilopen), Thomson-Gazellen und Elenantilopen. Bereits in Kürze soll das kleine Fohlen regelmäßig mit seinem sieben Monate alten Halbbruder spielen, sagte eine Tierpflege-Auszubildende des Zoos. Das Steppenzebra ist nach Angaben des Zoos von allen Wildpferdearten am weitesten verbreitet. Trotzdem wird es von der Weltnaturschutzunion als potenziell gefährdet eingestuft, weil die Bestände in der freien Wildbahn immer weiter zurückgehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.07.2024 | 06:30 Uhr