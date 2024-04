Stand: 04.04.2024 16:09 Uhr Nach dem Feuer in der IGS Bothfeld: War es Brandstiftung?

Nach dem Brand in einer Schule in Hannover am vergangenen Freitag geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Darauf deuteten Spuren am Brandort hin, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Der Brand war am Karfreitag in einem Klassenzimmer der IGS Bothfeld ausgebrochen. Eine Fahrradfahrerin hatte am Morgen Rauch entdeckt und die Einsatzkräfte informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand im Erdgeschoss schnell löschen, andere Räume wirden nicht beschädigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Unterricht an der IGS Bothfeld findet laut Schulleitung normal statt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die unter der Telefonnummer (0511) 109 – 5555 Hinweise zum Brand oder zu den Tätern geben können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.03.2024 | 10:00 Uhr