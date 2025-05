Stand: 05.05.2025 11:17 Uhr Nach Zeugenaufruf: Frau entdeckt eigenen Müll im Internet

Über einen Zeugenaufruf in den sozialen Medien hat eine Frau in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ihren eigenen Müll wiedererkannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war am Donnerstag entlang eines Waldwegs an zwei Stellen verschiedener Müll illegal entsorgt worden. Ein Zeuge hatte den Vorfall gemeldet. In dem Müll hatte die Polizei nach eigenen Angaben den Namen und die Adresse "einer Privatperson" gefunden, sagte ein Sprecher. Auf einen Beitrag bei Facebook habe die betreffende Frau sich dann allerdings selbstständig gemeldet, weil sie ihren Müll auf den Bildern erkannt hatte. Laut Polizei hatte sie diesen am gleichen Tag einer regionalen Entsorgungsfirma übergeben und konnte dies auch mit einer Rechnung nachweisen. Die Firma habe der Frau versichert, den Müll zum Wertstoffhof gebracht zu haben, so der Sprecher. Gegen das Unternehmen sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.04.2025 | 13:30 Uhr