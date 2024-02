Stand: 05.02.2024 07:39 Uhr Nach Verfolgungsjagd: Polizei fasst berauschten Raser

Ein Autofahrer hat sich in der Region Hannover eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er war der Besatzung eines Streifenwagens am Sonntagmittag in Seelze aufgefallen. Sein Auto hatte nach Angaben der Polizei kein gültiges Kennzeichen. Als die Beamten ihn aufforderten anzuhalten, raste er mit hohem Tempo in Richtung Garbsen davon. Kurz darauf fuhr er zurück nach Seelze auf die B441. Zahlreiche Polizeiwagen folgten ihm. Im Stadtteil Letter stieg er aus seinem Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Wenig später wurde er von Einsatzkräften festgenommen. In seinem Auto entdeckten die Beamten eine geringe Menge an Rauschgift. Der Mann stand während der Fahrt vermutlich unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen zahlreicher Verkehrsdelikte ermittelt.

