Stand: 11.10.2024 10:17 Uhr Nach Streckensperrung: Züge der S-Bahn Hannover fahren wieder

Nach einem Polizeieinsatz im Bereich der Haltestelle Linden/Fischerhof in Hannover wurde die Bahnstrecke am Vormittag wieder freigegeben. Die S-Bahnen fahren nach Angaben des Betreibers fahrplanmäßig, es komme aber noch zu Verspätungen. Am Freitagmorgen wurde die Strecke wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Die S-Bahn-Linien S1, S2, S5, S21 und S51 waren von der Störung betroffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr