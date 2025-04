Stand: 06.04.2025 16:35 Uhr Vor Hannover-Marathon: Stadt lässt 344 Fahrzeuge abschleppen

Die Stadt Hannover hat im Vorfeld des ADAC-Hannover-Marathons 2025 Hunderte Autos abschleppen lassen. Im Rahmen der Streckensicherung wurden 344 Fahrzeuge am Rande des Kurses abgeschleppt, teilte die Stadt am Sonntag mit. Das sind 48 mehr als im vergangenen Jahr (296). 2023 waren es demnach 314 Fahrzeuge. Die Stadt hatte zunächst von 355 abgeschleppten Fahrzeugen gesprochen, diese Zahl aber am Nachmittag korrigiert. Demnach war bei neun Fahrzeugen eine Umsetzung möglich, zwei weitere wurden "im letzten Moment" von den Haltern entfernt, hieß es in der Korrekturmeldung. Grundsätzlich bemühe sich die Stadt, vor den Abschleppmaßnahmen die Halterinnen und Halter zu ermitteln, damit diese ihr Fahrzeug noch selbst entfernen können. Dies gelinge jedoch nur sehr bedingt, da immer weniger Personen mit ihrer Telefonnummer im Telefonbuch verzeichnet seien und kurzfristig erreicht werden können. so die Stadt. Die Halteverbote waren am Samstagmorgen in Kraft getreten und galten den Angaben nach bis Sonntagabend. Entsprechende Schilder hatte die Stadt im Vorfeld aufgestellt.

VIDEO: Abschlepp-Marathon vor dem Hannover-Marathon (1 Min)

