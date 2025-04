Nach Schüssen am Hohen Ufer: Verdächtiger in Untersuchungshaft Stand: 08.04.2025 10:31 Uhr Nach Schüssen auf zwei Männer in Hannover hat die Polizei den mutmaßlichen Schützen gefasst. Rund anderthalb Wochen hatten die Ermittler nach ihm gefahndet.

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag im Hauptbahnhof Hannover einen 29 Jahre alten Mann kontrolliert, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Dabei stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest, er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ein Haftrichter wird zeitnah über Untersuchungshaft entscheiden.

Fahndung nach Schützen zunächst erfolglos

Die Ermittler werfen dem Mann vor, am 25. März nach einem Streit am Hohen Ufer dreimal auf zwei Männer geschossen zu haben. Die 22 und 23 Jahre alten Männer waren an den Beinen getroffen worden. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen Schüsse nach Streit in Hannover: Täter weiter auf der Flucht Die beiden Opfer erlitten leichte Verletzungen an den Beinen. Sie haben die Klinik verlassen. Die Polizei vernimmt Zeugen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.04.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover