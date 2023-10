Stand: 30.10.2023 08:39 Uhr Nach S-Bahn-Fahrt: 19-Jähriger am Bahnhof Egestorf verletzt

Mehrere Menschen sollen am Bahnhof Egestorf (Region Hannover) einen 19-Jährigen verletzt haben. Wie die Polizei Barsinghausen berichtet, saß die Tätergruppe am frühen Sonntagmorgen mit dem Opfer gemeinsam in einer S-Bahn der Linie S1. Nachdem sie den Zug an der Haltestelle Egestorf verlassen hatten, sei es zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei wurde der 19-Jährige leicht am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.10.2023 | 08:30 Uhr