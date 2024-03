Stand: 07.03.2024 18:11 Uhr Nach Motorradunfall in Hannover: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Einen Tag nach einem Verkehrsunfall in Hannover ist am Donnerstag ein 25-jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei mit. Nach Erkenntnissen war der Mann am Mittwochnachmittag auf dem Westschnellweg zwischen Schwanenburgbrücke und Herrenhausen auf das Auto einer 24-Jährigen aufgefahren. Im Anschluss war sein Motorrad gegen die Leitplanke gerutscht. Der Fahrer wurde auf den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und wurde später mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 24 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Der Westschnellweg musste im Bereich der Unfallstelle Richtung Norden stundenlang gesperrt werden. Die Polizei Hannover sucht nun unter der Telefonnummer (0511) 109 - 1888 nach Zeugen des Unfalls.

