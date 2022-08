Stand: 30.08.2022 08:23 Uhr Nach Kuhstallbrand: 40-Jähriger außer Lebensgefahr

Nach dem Brand in einem Kuhstall in Rodenberg (Landkreis Schaumburg ist der schwerverletzte Mann außer Lebensgefahr. Der 40-Jährige werde aber wegen seiner schweren Brandwunden weiterhin im Krankenhaus behandelt, sagt die Polizei. Bei dem Feuer im Ortsteil Algesdorf waren am vergangenen Donnerstag insgesamt zehn Menschen verletzt worden. Die Anwohner hatten versucht, den Brand selbst zu löschen, bevor die Feuerwehr kam. Acht Rinder verbrannten im Stall, weitere Tiere konnten von den Einsatzkräften gerettet werden.

