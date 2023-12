Stand: 04.12.2023 08:41 Uhr Nach Koalitionsbruch: Grüne werden stärkste Fraktion im Stadtrat

Nachdem die SPD die rot-grüne Koalition im Rat der Stadt Hannover beendet hat, gehen die Grünen nach eigenen Angaben verstärkt aus dem Koalitionsbruch heraus. Mit zwei neuen Ratsmitgliedern - Joana Zahl (Volt) und Juli Klippert (Die Partei) - kommen die Grünen laut Vorsitzendem Daniel Gardemin nun auf 20 Mitglieder, womit sie stärkste Fraktion im Stadtrat sind. Klippert werde zudem auch Parteimitglied, noch am Freitag wollte er seinen Antrag abschicken, sagte er. Er wird voraussichtlich das Ressort Soziales übernehmen, Zahl werde sich um das Internationale kümmern. "Aus der Stärke heraus unserer großen Fraktion, der größten Fraktion jetzt im Rat der Stadt Hannover, werden wir natürlich die Gespräche führen. Und wir gehen davon aus: Eine vernünftige Politik für die Stadt Hannover führt nicht an Grün vorbei", hieß es von Gardemin. Trotzdem müssen sich die Grünen einen Partner suchen. Denkbar wäre eine Zusammenarbeit mit der CDU, so Gardemin, mit deren Stimmen wären sie dann in der Überzahl.

