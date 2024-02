Stand: 07.02.2024 13:36 Uhr Nach Hinterhalt an Silvester: 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Gegen neun Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren aus Laatzen (Region Hannover) wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. Ein 19-jähriger sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Zuvor waren acht Wohnungen in Laatzen durchsucht und Beweismaterial beschlagnahmt worden. Die Verdächtigen sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover in der Silvesternacht einen Feuerwehrwagen in einen Hinterhalt gelockt und mit Steinen und Eisenstangen beworfen haben. Verletzt wurde bei der Aktion zwar niemand - auch weil die Feuerwehrleute gar nicht erst ausgestiegen waren. Der Wagen sei aber stark beschädigt worden. Außerdem sollen die Jugendlichen in der Silvesternacht noch einen Abschleppunternehmer in Laatzen angegriffen und verletzt haben.

