Die Landeskirche Hannover will Projekte der Diakonie Katastrophenhilfe nach dem Erdbeben in Myanmar und Thailand mit 20.000 Euro unterstützen. Wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte, kommt das Geld zu den 250.000 Euro hinzu, die die Diakonie Katastrophenhilfe bereits bereitgestellt habe. Die Partner des Hilfsnetzwerks hätten vor Ort die dringendsten Bedarfe ermittelt - dazu zählen zunächst Nothilfen wie die Verteilung von Lebensmitteln, Hygiene-Sets und alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Zahnbürsten, Toilettenpapier, Kochtöpfe sowie Schlafmatten und Planen. Der in Myanmar regierenden Militärjunta zufolge sind bislang mehr als 2.700 Tote und rund 4.000 Verletzte gemeldet worden. Aus vielen Regionen lägen aber noch keine Informationen vor. Laut Landeskirche versinkt Myanmar in einem blutigen Bürgerkrieg, seitdem das Militär 2021 die Macht an sich gerissen hatte. Fast 20 Millionen Menschen seien bereits vor dem Erdbeben auf humanitäre Hilfe angewiesen gewesen.

