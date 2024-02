Stand: 12.02.2024 07:34 Uhr Nach Berlin-Wahl: SPD-Politikerin aus Celle zieht in Bundestag ein

Nach der wiederholten Bundestagswahl von 2021 in Teilen von Berlin zieht die SPD-Politikern Angela Hohmann aus Celle nachträglich in den Bundestag ein. Wie die Bundeswahlleiterin in der Nacht zu Montag mitteilte, erhält Hohmann ein Mandat. Vier Abgeordnete aus Berlin müssen ihre Plätze im Bundestag wegen der geringen Wahlbeteiligung räumen - eines dieser Mandate fiel an Hohmann. Sie ist seit 2021 Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion in Celle. Wegen reihenweiser Probleme und Pannen bei der eigentlichen Bundestagswahl 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Wahl am Sonntag in Berlin in einem Fünftel der Wahlbezirke zu wiederholen.

