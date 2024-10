Stand: 24.10.2024 13:25 Uhr Nach Bedrohung wegen Eintracht-Fanschal - Verdächtiger stellt sich

Ein Mann, der einen Fußballfan wegen eines Schals bedroht haben soll, hat sich am Donnerstag der Polizei in Hannover gestellt. Er soll laut Polizei gemeinsam mit zwei anderen Männern dem 21-Jährigen Gewalt angedroht haben, wenn er seinen Fanschal nicht ablegen würde. Als ein Zeuge seine Hilfe anbot, flüchteten die drei, hieß es. Zwei Tatverdächtige, die damals 18 und 27 alt waren, konnten bereits identifiziert werden. Die Tat soll den Angaben zufolge am 2. Dezember 2023 auf einem Weihnachtsmarkt ereignet haben. Seitdem war der Mann polizeilich gesucht worden - seit Mittwoch mit einem Foto. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung.

