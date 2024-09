Stand: 27.09.2024 12:35 Uhr Nach Auspark-Unfall in Rodewald: Polizei sucht Zeugin

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Elfjährigen in Rodewald (Landkreis Nienburg/Weser) sucht die Polizei weiter Zeugen. Vor allem eine Frau werde gesucht, so eine Sprecherin. Sie soll kurz vor dem Unfall mehrere Kinder mit dem Auto vom Sportplatz in Rodewald abgeholt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine 44-Jährige am Donnerstagabend den Jungen aus Steimbke beim Ausparken übersehen und mit dem Auto überrollt. Der Elfjährige hatte vor dem parkenden SUV gesessen. Der Junge wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Inzwischen sei der Elfjährige wieder zuhause, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte die Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Die Polizei Hoya ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet die Frau sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04251) 672 80 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.09.2024 | 19:00 Uhr