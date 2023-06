Nach Angriff beim CSD in Hannover: Demo gegen Gewalt Stand: 04.06.2023 20:00 Uhr In Hannover war am Sonntagabend auf dem Ernst-August-Platz eine Demonstration gegen queerfeindliche Gewalt geplant. Anlass: der dort erfolgte Angriff auf CSD-Besucher.

Mit der Kundgebung sollte gezeigt werden, dass man gemeinsam weiter gegen alle Formen der Diskriminierung kämpfe, sagte im Vorfeld Corinna Weiler vom Verein "Andersraum". Der Verein hatte zu der Demo aufgerufen und ist auch Organisator des Christopher Street Day (CSD) in Hannover. "Wir rufen die Stadtgesellschaft Hannovers dazu auf, sich mit uns zu verbünden und für uns einzustehen." Gewalt sei für queere Menschen Alltag. In den vergangenen Jahren habe man aber zudem eine "zunehmende Verrohung" wahrgenommen, so Weiler.

VIDEO: Landesregierung verurteilt Gewalt nach CSD (02.06.2023) (1 Min)

Täter traten am Boden liegenden Transmann

Bei dem Ende Mai erfolgten Angriff hatten zwei junge Männer am Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof eine Gruppe von CSD-Besuchern zunächst beschimpft. Ein 18-jähriger nicht-binärer Mensch wurde von den Angreifern geschlagen. Ein 17-jähriger Transmann, der versuchte zu schlichten, wurde geschlagen und zu Boden gestoßen. Anschließend traten die Täter ihm mehrmals gegen den Kopf. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Staatsschutz ermittelt wegen queerfeindlicher Hasskriminalität

Die Polizei leitete Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Beleidigung ein. Weil es sich um Teilnehmende des CSD handelt, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz zu queerfeindlicher Hasskriminalität. Die Landesregierung und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatten sich nach Bekanntwerden des Angriffs tief betroffen gezeigt.

