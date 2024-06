Mutter-Kind-Zentrum "Henrike" in Hannover: Umzug zeichnet sich ab Stand: 20.06.2024 20:21 Uhr Das Mutter-Kind-Zentrum "Henrike" soll im Herbst am Standort Kinderkrankenhaus an der Bult in Hannover in Betrieb gehen. Der Umzug ist für Oktober geplant.

Im Mutter-Kind-Zentrum "Henrike" werden die Geburtsstationen des Henrietten- und Friederikenstifts der Diakovere zusammengeführt. "Der Umzug eines kompletten Krankenhauses geht nicht von einem Tag auf den anderen", sagt Diakovere-Sprecher Matthias Büschking. Zunächst werde die Geburtshilfe des Friederikenstifts zum 1. Juli im Henriettenstift am Standort im Stadtteil Kirchrode integriert. Der endgültige Umzug in die Klinik "Henrike" soll laut Diakovere im Oktober beginnen und könnte sich bin in den November ziehen. Die letzte Geburt im Friederikenstift findet demnach am 26. Juni statt. Schwangere, die sich dort für eine Geburt angemeldet haben, würden demnach automatisch am Standort Kirchrode und dann in der "Henrike" angemeldet werden, heißt es vonseiten des Klinik-Betreibers.

"Henrike": Alles unter einem Dach

In dem neuen Mutter-Kind-Zentrum "Henrike" sollen ab Herbst jährlich rund 4.500 Geburten möglich sein. Das Zentrum bietet 63 Plätze für Mütter und ihre Neugeborenen. Neben neun Kreißsälen plant die Diakovere auch eine große Anzahl an Familienzimmern im Neubau umzusetzen. Die Investitionskosten belaufen sich laut Diakovere auf rund 100 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Niedersachsen 80 Prozent, den Rest der Summe teilen sich die Diakovere und das Kinderkrankenhaus.