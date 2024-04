Stand: 15.04.2024 10:02 Uhr Musikwochen Weserbergland starten im Mai

Die Musikwochen Weserbergland starten am 5. Mai in ihre 36. Saison. Das Auftaktkonzert findet in der der Marienkirche Aerzen statt. Bis Ende Juni treten bei Konzerten in den Kirchen des Weserberglandes jeden Sonntag auswärtige Künstlerinnen und Künstler sowie auch regionale Ensembles auf, teilten die Veranstalter mit. Das Spektrum reicht dabei von Chorkonzerten und Kammermusik über Jazz bis zum Familienkonzert. Die Musikwochen Weserbergland bestehen seit 1989. Sie gelten als einer der kulturellen Höhepunkte in der Region. Veranstalter sind die evangelischen Kirchenkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden-Bodenwerder. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Jazz