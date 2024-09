Stand: 12.09.2024 15:39 Uhr Motivation zum Wandern: Stempel sammeln im Naturpark Solling

Wanderer im Solling können künftig an 50 Stationen Stempel sammeln. Wie eine Sprecherin der Solling-Vogler-Region mitteilte, befinden sich die Stationen an besonderen Orten entlang der über 1.000 Kilometer langen Wanderwege. In Kästen an Aussichtspunkten, Burgruinen oder Quellen können Wanderer demnach die Stempel finden. Stempelkissen müssen allerdings mit dem Pass vorab gekauft werden, so die Sprecherin. Wer alle 50 Stempel des "Wanderschätze" genannten Systems vorzeige, dürfe sich "Wilder Hirsch" nennen. Vorbild für die im Weserbergland liegende Region war den Angaben nach die Harzer Wandernadel. Im Harz gibt es 222 Stempelstellen entlang eines rund 8.000 Kilometer langen Wandernetzes.

