Mordfall Frederike: Muss Verdächtiger zweites Mal vor Gericht? Stand: 23.03.2023 09:50 Uhr Muss ein Verdächtiger trotz Freispruchs erneut im selben Mordfall vor Gericht? Darüber will das Bundesverfassungsgericht im Mai verhandeln. Es geht um einen Verdächtigen im Fall der 1981 bei Celle ermordeten Frederike.

Die 17 Jahre alte Frederike M. aus Hambühren war 1981 vergewaltigt und erstochen worden. Bereits damals geriet ein junger Mann ins Visier der Ermittler. Doch das Gericht in Stade hatte Zweifel an seiner Schuld - 1983 wurde er vom Mordvorwurf freigesprochen. Doch inzwischen gibt es neue Beweise gegen ihn. Bei einer DNA-Analyse wurden im Jahr 2012 Spuren des Verdächtigen an Frederikes Kleidung gefunden. Eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2021 ermöglicht es, dass ein Verfahren gegen einen Freigesprochenen im Fall von Mord oder Verstößen gegen das Völkerrecht erneut aufgenommen werden kann, wenn es neue Beweise gibt. Möglich ist das ausschließlich bei Taten, die nicht verjähren.

Videos 9 Min Mordfall Frederike: Was ist ein Freispruch wert? (23.03.2022) 1981 wird eine 17-Jährige ermordet, ein mutmaßlicher Täter freigesprochen. DNA-Spuren könnten nun seine Schuld beweisen. 9 Min

"Niemand darf wegen derselben Tat mehrmals bestraft werden"

Diese Änderung der Strafprozessordnung ist allerdings umstritten. Sie steht im Kontrast zum Artikel 103, Absatz 3, des Grundgesetzes, in dem es heißt: "Niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden." Der Verdächtigte legte deshalb Verfassungsbeschwerde ein. Am 24. Mai wollen die Karlsruher Richter nun mündlich darüber verhandeln. "Das Verfahren gibt dem Bundesverfassungsgericht Anlass, sich mit bisher nicht geklärten Rechtsfragen auseinanderzusetzen", teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Verdächtiger unter Auflagen auf freiem Fuß

Der Verdächtige befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Juli vergangenen Jahres einen Haftbefehl des Landgerichts Verden vom Februar 2022 unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. So musste der Beschuldigte seinen Personalausweis und Reisepass abgeben. Zudem muss er sich zweimal wöchentlich bei der Staatsanwaltschaft Verden melden. Ohne Erlaubnis der Staatsanwaltschaft darf er seinen Wohnort nicht verlassen. Im Dezember verlängerte das Bundesverfassungsgericht diese Anordnung. Der Verdächtige bleibt so lange auf freiem Fuß, bis die Verfassungsrichter über seine Klage entschieden haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 22.03.2023 | 16:00 Uhr