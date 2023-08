Mord an 14-Jährigem in Wunstorf: Höchststrafe für Jugendlichen Stand: 28.08.2023 17:03 Uhr Weil er seinen Mitschüler tötete, hat das Landgericht Hannover am Montag einen 15-Jährigen zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt. Sein Verteidiger und der Anwalt der Nebenkläger äußerten sich.

Nach Angaben des Gerichts soll der 15-Jährige die Strafe in einer sozialtherapeutischen Einrichtung ableisten. Zehn Jahre waren die maximal anzusetzende Jugendstrafe. Der Jugendliche wurde demnach auch wegen versuchter räuberischer Erpressung in zwölf Fällen verurteilt. Ob für den 15-Jährigen eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet wird, soll im Laufe seiner Haftstrafe beurteilt werden. Der Angeklagte musste sich seit Juli vor einer Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Der Prozess fand wegen des Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weitere Details zum Prozess wollte das Gericht nicht nennen.

Verteidiger: Jugendstrafe ist Chance für 15-Jährigen

Der 15-Jährige habe mit dem Urteil gerechnet und akzeptiere es, hieß es nach der Urteilsverkündung von seinem Verteidiger. Die Jugendstrafe sei nun eine Chance, dass sich der 15-Jährige mit seiner Tat auseinandersetzen und resozialisiert werden kann. "Er hatte Schwierigkeiten, sich so zu öffnen, wie es das Gericht von einem Angeklagten erwartet hatte", sagte der Verteidiger weiter. Er zeige Reue und habe sich für die Tat entschuldigt, "aber nicht in dem Umfang, in dem es das Gericht erwartet hätte". Das Motiv des 15-Jährigen sei weiterhin unklar. Der Anwalt der Nebenkläger betonte, dass die Familie des getöteten 14-Jährigen dennoch über das Urteil erleichtert sei. "Sie hoffen, dass ab heute Ruhe einkehrt in diesen ganzen Fall - Ruhe in die Familie, Ruhe für die Angehörigen des Angeklagten und für ganz Wunstorf".

Familie von Opfer und Täter halten zusammen

Die Familien des Opfers und des verurteilten 15-Jährigen stehen sehr gut zueinander, sagte der Anwalt der Nebenkläger. "Sie unterstützen sich gegenseitig. Die Familie des Opfers hat gesehen, was das für eine schreckliche Situation auch für die Familie des Angeklagten in dem Heimatort gewesen ist." Es sei ein "regelrechtes Spießrutenlaufen" gewesen, heiß es. Die Familien hätten einen gemeinsamen Spaziergang durch Wunstorf unternommen, um zu zeigen, dass nicht die ganze Familie des Angeklagten in Sippenhaft genommen werden dürfe. Auch für die Familie des Angeklagten gebe es keine Erklärung für die Tat, sie seien ebenfalls fassungslos.

VIDEO: Tötungsdelikt in Wunstorf: Hinweise auf möglichen Komplizen (07.08.2023) (1 Min)

Täter hat gestanden, seinen Mitschüler getötet zu haben

Der Jugendliche soll seinen Mitschüler gefesselt und dann mit Steinen erschlagen haben. Die beiden hatten sich am 24. Januar getroffen. Als das Opfer nicht von der Verabredung zurückkehrte, meldete sein Vater den Sohn als vermisst. Im Zuge der Suche soll der andere Achtklässler der Polizei gestanden haben, dass er seinen Mitschüler getötet und versteckt habe. Die Leiche des 14-Jährigen wurde auf einem Brachgelände gefunden. Bei der Obduktion wurde stumpfe Gewalteinwirkung als Todesursache festgestellt.

Angeklagter soll Drohbriefe an Nachbarn geschrieben haben

Bereits vor dem Mord soll der nun verurteilte Jugendliche Erpresserbriefe in die Briefkästen von Nachbarn geworfen haben. Darin habe er gedroht, ihre Häuser in die Luft zu sprengen oder den Kindern der Adressaten etwas anzutun, sollte er kein Geld erhalten.

Komplize an Tötung in Wunstorf beteiligt? Staatsanwaltschaft ermittelt

Während des Prozesses wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Komplizen ermittelt. Es gebe "Hinweise darauf, dass bei der Tat möglicherweise ein weiterer Jugendlicher zugegen oder beteiligt gewesen sein könnte", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker. Die Staatsanwaltschaft gehe diesen Hinweisen nach. Medienberichten zufolge soll der damals 14-jährige Angeklagte im Mordprozess ausgesagt haben, dass an dem Tötungsdelikt an seinem Mitschüler ein weiterer Täter beteiligt war.

