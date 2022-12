Stand: 08.12.2022 08:04 Uhr Missglücktes Wendemanöver in Bad Pyrmont: Tankwagen kippt um

Ein Tankwagen mit 18 Tonnen flüssigem Stickstoff ist am Mittwochnachmittag im Bad Pyrmonter Ortsteil Holzhausen umgekippt. Offenbar hatte sich der Fahrer verfahren und wollte auf einem Wirtschaftsweg wenden, wie die Polizei Bad Pyrmont am Donnerstagmorgen mitteilte. Dabei habe sich der Sattelauflieger verkeilt und sei umgekippt. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt, da Hautkontakt mit Flüssigstickstoff zu Erfrierungen und zu schweren Augenschäden führen kann. Gefahrenstoff trat aber nicht aus. Die Bevölkerung wurde per Warn-Apps gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr konnte den Stickstoff in einen anderen Tanker umpumpen. Sattelauflieger und Tankwagen sollten am Donnerstag aus der Feldmark geborgen werden, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.12.2022 | 08:30 Uhr