Stand: 17.10.2022 19:54 Uhr Kommission soll Vorwürfe gegen toten Pastor aufarbeiten

Die evangelische Landeskirche Hannover hat eine Kommission eingerichtet, die die Missbrauchsvorwürfe gegen einen 2011 verstorbenen Pastor aus Hermannsburg bei Celle aufarbeiten soll. Wie das Landeskirchenamt am Montag mitteilte, könnten sich Betroffene nach einem Aufruf im Januar direkt an die Kommission wenden. Dem Pastor wird vorgeworfen, in den 80er-Jahren als Leiter einer Bruderschaft, die er selbst gegründet hatte, seine Macht für sexuelle Verhältnisse zu Mitgliedern missbraucht zu haben. An mindestens einer minderjährigen Person soll er mehrfach sexualisierte Gewalt ausgeübt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.10.2022 | 18:00 Uhr