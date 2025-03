Ministerpräsident Weil empfängt US-Botschafter Alan Meltzer Stand: 13.03.2025 20:19 Uhr Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA gelten zurzeit als angespannt. Wie angespannt, zeigte sich erneut am Donnerstag bei einem Besuch des US-Botschafters Alan Meltzer in der Staatskanzlei in Hannover.

von Jule Lampe

Nicht einmal eine Stunde haben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und US-Botschafter Alan Meltzer hinter verschlossenen Türen gesprochen. Auch das anschließende Statement der beiden war kurz und zeigte, wie eisig die Stimmung zwischen den Ländern aktuell ist. Denn weder Meltzer, der noch unter Joe Biden zum Chef der US-Botschaft in Berlin ernannt wurde, noch der Ministerpräsident äußerten sich zu den Zollplänen von US-Präsident Donald Trump oder dessen politischen Kurs. "Wir befinden uns in einer sehr wechselhaften Situation, wo es ganz viele Fragen gibt und relativ wenige Antworten", sagte Weil nach dem Treffen.

Videos 1 Min US-Zölle setzen niedersächsische Unternehmen unter Druck Die Zölle auf Stahl und Aluminium sind in Kraft getreten. Verbände sehen darin einen Angriff auf die Volkswirtschaft. 1 Min

Weil vermisst "stabile Verhältnisse"

Insbesondere bei der Außen- und Wirtschaftspolitik sieht Weil viele offene Fragen. "Niedersachsen ist nicht in der Spitzengruppe der betroffenen Bundesländer, aber wir sind betroffen genug, um zu wissen, dass ein Handelskonflikt nicht in unserem Interesse sein kann", sagte Weil. Alan Meltzer äußerte sich dazu nicht, Nachfragen erteilte er eine Absage. Stattdessen betonte Meltzer die lange Freundschaft der beiden Länder, ohne konkret zu werden. "Wir hatten eine konstruktive Diskussion über die Beziehung zwischen den USA und Niedersachsen und Möglichkeiten, diese Beziehung auszubauen", sagte Meltzer. Ob eine Entspannung der angespannten Beziehung in Aussicht ist, kommentierte er nicht

