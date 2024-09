Stand: 10.09.2024 15:51 Uhr Messerangriff in Bar in Neustadt: 62-Jähriger vor Gericht

Seit Dienstag muss sich ein 62-Jähriger wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der Mann soll seine Ehefrau im April in einem Irish Pub in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) niedergestochen haben. Die Frau hatte laut Polizei als Kellnerin in dem Lokal gearbeitet. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und überlebte dank einer Notoperation. Grund für den Angriff soll laut Anklage Geld der Ehefrau gewesen sein, das eigentlich in die Scheidung einfließen sollte. Das Geld hatte sie laut Anklage allerdings vorher verschenkt. Zum Prozessauftakt entschuldigte sich der Angeklagte in einer Erklärung für die Tat. Ihm sei klar, dass die Frau ihm niemals verzeihen könne. Für den Prozess sind zunächst weitere Verhandlungstage angesetzt. Mit einem Urteil wird Mitte Oktober gerechnet.

