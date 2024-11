Stand: 07.11.2024 09:03 Uhr Messerangriff im Supermarkt: Prozess gegen 27-Jährigen beginnt

Vor dem Landgericht Hannover muss sich ab heute ein Mann wegen versuchten Mordes verantworten. Der 27-Jährige soll im August seine von ihm getrennt lebende Ehefrau an ihrer Arbeitsstelle im Stadtteil Wettbergen niedergestochen und lebensbedrohlich verletzt haben, teilte das Landgericht mit. Sie konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Die Tat ereignete sich in einem Fleischerei-Geschäft in einem Supermarkt. Der mutmaßliche Täter hatte sich nach der Messerattacke zunächst nach Serbien abgesetzt, konnte dort aber wenig später festgenommen werden.

