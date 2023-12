Mehrere Störungen bremsen ICE und S-Bahnen im Raum Hannover aus Stand: 13.12.2023 21:56 Uhr Gleich mehrere Störungen im Raum Hannover beeinträchtigen den Fernverkehr und die S-Bahn. Neben einem defekten Stellwerk sorgt auch ein Schienenbruch für Verspätungen und Zugausfälle.

Zu dem Schienenbruch sei es in Lindhorst auf der Strecke zwischen Minden und Wunstorf gekommen, teilte der S-Bahn-Betreiber Transdev am Mittwochabend mit. Im Nah- und Fernverkehr müssten Züge deshalb weiträumig umgeleitet werden. Auch die Strecke Hildesheim-Lehrte sei davon betroffen. Auf der Linie der S3 fallen Verbindungen aus, auf den übrigen S-Bahn-Linien im gesamten Netz gibt es demnach erhebliche Verspätungen. Wegen eines Gleislagefehlers in Algermissen/Sehnde und einer Weichenstörung in Hildesheim fällt zudem das Lehrte-Pendel aus, so Transdev weiter.

Stellwerksstörung: Einschränkungen wohl bis Freitag

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn fallen nach einer Stellwerksstörung weiterhin die ICE-Züge zwischen Berlin und Basel in beide Fahrtrichtungen zwischen Berlin und Frankfurt am Main aus. Die Störung soll voraussichtlich bis Freitag behoben werden, teilte die Deutsche Bahn am Mittwochabend auf ihrer Website mit. Reisenden zwischen Berlin und Frankfurt wird empfohlen, Fernzüge über Erfurt zu nutzen. Alternativ gebe es Verbindungen mit Umstieg in Hannover. Wer aus Richtung Frankfurt mit dem ICE nach Kassel oder Göttingen reisen möchte, sollte die verbleibenden ICE-Züge in Richtung Hamburg nutzen.

