Stand: 12.12.2023 20:15 Uhr Stellwerk in Hannover gestört: Einschränkungen dauern bis Freitag

Ein defektes Stellwerk in Hannover-Waldhausen sorgt weiter für Probleme im Regional- und Fernverkehr. Noch bis voraussichtlich Freitag ist der Streckenbereich zwischen Hannover-Linden und Bismarckstraße gesperrt. S-Bahnen werden laut dem Betreiber Transdev umgeleitet, wobei einige Haltestellen nicht angefahren werden können. Die S2 zwischen Hannover und Weetzen fällt ganz aus. Die S5 wird über die sogenannte Ahlem Kurve umgeleitet, in der Folge halten die Züge nicht an den Halten Hannover-Linden und Hannover-Bismarckstraße. Zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof Hannover pendelt ein Busnotverkehr. Züge würden aber weiter im Stundentakt den Airport anfahren. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es auch zu Zugausfällen im Fernverkehr. Betroffen ist die ICE Strecke Berlin-Basel. Techniker der Bahn arbeiten seit Montag am defekten Stellwerk in Hannover.

