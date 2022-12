Mehrere Raubüberfälle beschäftigen Polizei in und um Hannover Stand: 26.12.2022 15:21 Uhr Unbekannte haben in der Stadt und Region Hannover um die Weihnachtstage herum mehrere Raubüberfälle begangen. Die Polizei prüfe Zusammenhänge, sagte eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen.

Der Beamtin zufolge hätten Räuber bei zwei Tankstellen im Stadtteil List, einem Kiosk im Stadtteil Mittelfeld sowie einem Lebensmittelmarkt in Burgdorf zugeschlagen. Zeuginnen und Zeugen hätten demnach bei drei Taten jeweils zwei Männer gemeldet. Bei dem Kiosk in Hannover-Mittelfeld seien es vier Täter gewesen, hieß es. Die Polizei hofft unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Seniorin stirbt nach Raubüberfall in Wohnung

An Heiligabend hatte eine 30 bis 40 Jahre alte Frau eine Seniorin in deren Wohnung in Hannover-Mitte überfallen. Die 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen, an denen sie am Sonntag verstarb. Auch hier ist die Täterin flüchtig.

