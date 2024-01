Stand: 18.01.2024 09:21 Uhr Mehrere Einbrecher überfallen 77-Jährigen im Schlaf

In Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont haben mehrere Einbrecher einen 77-Jährigen in seinem Haus im Schlaf überfallen und ausgeraubt. Die unbekannten Täter waren nach Angaben der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag über ein Fenster in das Haus in der Weinbergstraße eingestiegen. Sie überraschten den schlafenden Senior gegen drei Uhr morgens. Die vermummten und dunkel gekleideten Männer wollten von dem 77-Jährigen wissen, wo er seine Wertsachen aufbewahrt. Diese raubten sie dann. Der Schaden liegt nach Informationen der Polizei bei etwa 15.000 Euro. Der Senior wurde nicht verletzt, stand aber unter Schock. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 melden.

