Stand: 07.12.2022 07:08 Uhr Mehrere Autos stoßen in Laatzen zusammen - drei Verletzte

In Laatzen in der Region Hannover sind am Dienstagabend mehrere Autos zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und eine weitere schwer. Die Feuerwehr rückte mit fünf Einsatzfahrzeugen aus und unterstützte den Rettungsdienst dabei, die Verletzten zu versorgen. Außerdem wurde die Einsatzstelle abgesichert und großflächig ausgeleuchtet. Mehrere Rettungswagen und die Polizei waren ebenfalls im Einsatz. Die Fahrbahn Richtung Hannover wurde vorübergehend voll gesperrt.

