Stand: 13.12.2022 08:40 Uhr Mehr Lohn gefordert: Warnstreik bei Bäckerei-Kette Schäfer's

Beschäftigte der Schäfer's Produktionsgesellschaft in Lehrte (Region Hannover) sind am Dienstagmorgen für mehrere Stunden in den Warnstreik getreten. Als Grund dafür nannte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ergebnislose Gespräche um einen Haustarifvertrag. Die Produktionsgesellschaft der Bäckerei-Kette ist ein hundertprozentiges Edeka-Tochterunternehmen. Die Lohnlücke zu vergleichbaren Mitbewerbern betrage bis zu sechs Euro pro Stunde, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Um diese Differenz in den kommenden Jahren schließen zu können, fordert die NGG für die Beschäftigten 3,20 Euro mehr pro Stunde und einmalig 400 Euro.

