Stand: 14.10.2024 10:35 Uhr Maskierter Mann bedroht Postangestellte mit Messer und raubt Geld

Ein noch unbekannter Mann hat am vergangenen Donnerstag eine Mitarbeiterin einer Postfiliale in Hannover mit einem Messer bedroht. Am Mittag betrat der maskierte Mann die Poststelle im Stadtteil Stöcken, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Er habe die 31-Jährige in den Toilettenbereich gedrängt und sie dort eingeschlossen. Daraufhin stahl er Bargeld und floh. Die Frau konnte erst aus der Toilette befreit werden, als ein Passant sie klopfen hörte. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben mit athletischer Statur. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zur Tat oder zum Täter unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover