Marihuanageruch im Mehrfamilienhaus: Drogenlabor fliegt auf

Stand: 22.09.2022 11:11 Uhr

In Hildesheim hat die Polizei am Mittwoch ein kleines Drogenlabor ausgehoben. Auf die Spur waren die Fahnder gekommen, weil Nachbarn sich bei der Polizei gemeldet hatten, weil es in ihrem Mehrfamilienhaus stark nach Marihuana rieche. Das konnten die alarmierten Beamten vor Ort unmittelbar bestätigen. Als die Bewohnerin der betroffenen Wohnung zufällig die Tür öffnete, sei den Beamten "regelrecht eine Wolke entgegen" gekommen, teilte ein Sprecher mit. In der Wohnung fanden die Drogenfahnder Marihuana im dreistelligen Grammbereich, ein Zelt zum Gras-Anbau, entsprechendes Zubehör, mutmaßliches Dealgeld und Amphetamine. Gegen die beiden Bewohner, eine 24 Jahre alte Frau und ihr 33-jähriger Partner, wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

