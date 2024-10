Stand: 02.10.2024 08:56 Uhr Mann verschleppt und misshandelt? Prozess in Hannover gestartet

Vor dem Landgericht Hannover müssen sich seit Dienstag fünf mutmaßliche Entführer verantworten. Zum Prozessauftakt äußerte sich einer von ihnen über seinen Anwalt. Der 37-jährige Angeklagte habe das Opfer, einen Mann aus Celle, zu einem Parkplatz gelockt und so die Entführung ermöglicht. Er gab aber an, selbst von den anderen Angeklagten bedroht worden zu sein. Diese äußerten sich am Dienstag nicht zu den Vorwürfen. Den 27- bis 42-jährigen Männern wird vorgeworfen, im November 2023 den Mann auf einen Parkplatz in Garbsen (Region Hannover) gelockt und ihn dann entführt, misshandelt und erpresst zu haben. Laut Anklage drohten sie ihm zudem mit dem Tod, wenn er angebliche Schulden nicht bezahlt. Nach Angaben der Polizei ging der Mann zum Schein darauf ein und wurde frei gelassen. Vier der Angeklagten waren im Dezember und Januar in der Region Hannover festgenommen worden.

Weitere Informationen Mann entführt und erpresst? Zwei weitere Verdächtige festgenommen Sie sollen das Opfer im November 2023 in ihre Gewalt gebracht haben. Zwei weitere Männer sitzen bereits in U-Haft. (16.01.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.10.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Celle