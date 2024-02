Stand: 21.02.2024 12:03 Uhr Mann verkleidet sich als Polizist und nimmt Zehnjährigem Geld ab

In Uetze (Region Hannover) hat am frühen Montagabend ein als Polizist verkleideter Mann einen Zehnjährigen auf seinem Fahrrad angehalten. Wie die Polizei mitteilte, soll der Verdächtige von dem Jungen fünf Euro gefordert haben. Als Grund gab er an, dass der Zehnjährige freihändig fuhr. Der rund 40 Jahre alte Mann habe das Geld des Jungen entgegengenommen und sei dann mit seinem Auto davongefahren, so die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Mann eine neongelbe Jacke mit der Aufschrift "Policze" sowie Schulterwappen mit einem Pferd. Außerdem soll er mit einer schwarzen Hose mit silbernen Streifen bekleidet gewesen sein, an deren Gürtel sich eine Dose Pfefferspray befand. Laut Polizei ist der Verdächtige etwa 1,80 Meter groß und sportlich. Er hat einen langen braunen Bart und kurze braune Haare. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen 3er BMW mit Celler Kennzeichen (CE) gehandelt haben, in der Heckscheibe war ein rot leuchtendes "Anhalten"-Schild angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05173) 93 54 30 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen 8 Min