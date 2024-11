Stand: 18.11.2024 14:09 Uhr Mann und Frau sterben in brennendem Auto bei Bad Nenndorf

Auf der Stadthagener Straße bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge handelt es sich um eine Frau und einen Mann. Ihre Identität konnte aber noch nicht bestätigt werden. Der Wagen war gegen 21.30 Uhr zunächst gegen einen Baum geprallt, dann in Flammen geraten und vollständig ausgebrannt. Die Ermittlungen zur Unglücksursache seien schwierig, sagte ein Polizeisprecher. Es sei unklar, ob zum Beispiel ein Tier auf der Straße war, dem das Auto auswich - oder warum der Wagen sonst zwischen Horsten und Bad Nenndorf von der Straße abkam. Ein anderes Auto war laut Polizei aber nicht an dem Unfall beteiligt. Einsatzkräfte waren bis zum frühen Montagmorgen vor Ort, erst dann konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2024 | 06:30 Uhr