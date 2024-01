Stand: 24.01.2024 12:12 Uhr Mann rastet in ICE aus und schlägt Scheiben ein

Ein Mann ohne Fahrkarte ist am Mittwoch in einem ICE von Braunschweig nach Hannover ausgerastet und hat mehrere Glasscheiben zerstört. Der 33-jährige Peiner habe bei der Kontrolle kein Ticket vorzeigen können und sich nicht ausweisen wollen, teilte die Bundespolizei mit. Das Zugpersonal informierte demnach die Bundespolizei in Hannover, woraufhin der Mann ausflippte. Mit einem Nothammer schlug er die Glasabtrennung zum Kinderabteil ein, wie es hieß. Danach schlug er gegen ein Fenster, das zwar splitterte, aber nicht heraus fiel. In Hannover angekommen versuchte der Mann zu flüchten. Beamte der Bundespolizei nahmen ihn vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Erschleichens von Leistungen und Missbrauchs von Nothilfemitteln ermittelt.

