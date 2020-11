Stand: 30.11.2020 14:49 Uhr Mann nach Messerangriff in Rinteln vor Gericht

Rund fünf Monate nach einem Messerangriff auf eine 22-Jährige muss sich der mutmaßliche Täter seit Montag wegen versuchter Tötung vor dem Landgericht Bückeburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau in deren Wohnung in Rinteln mit einem Messer angegriffen zu haben. Er soll sie mehrmals in den Oberkörper und die Arme gestochen und dabei unter anderem die Lunge getroffen haben, so ein Gerichtssprecher. Der damals 23-jährige Angreifer war anschließend durch die Rintelner Innenstadt gerast und gegen eine Hauswand gekracht. Dabei wurde er eingeklemmt. Als Einsatzkräfte ihn befreiten, berichtete er ihnen von der schwer verletzten Frau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.11.2020 | 13:30 Uhr