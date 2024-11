Stand: 14.11.2024 07:32 Uhr Mann in Barsinghausen von eigenem Auto mitgeschleift

In Barsinghausen (Region Hannover) ist ein 60-Jähriger beim Abkoppeln eines Anhängers schwer verletzt worden. Der Unfall passierte nach Angaben der Polizei am Mittwochmittag an der Poststraße. Demnach hatte der Mann sein Auto mit Anhänger abgestellt und war zwischen PKW und Anhänger gegangen, um diesen abzukoppeln. Dabei geriet sein Wagen ins Rollen und erfasste ihn, so die Polizei. Der 60-Jährige wurde dann unter den Anhänger geschleift. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Landesstraße in Barsinghausen war zwischenzeitlich voll gesperrt. Auch der Busverkehr war dadurch beeinträchtigt.

