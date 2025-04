Stand: 16.04.2025 13:08 Uhr Mann entdeckt Dieb am Steuer seines Busses und nimmt Verfolgung auf

Ein Mann ist am frühen Dienstagmorgen mit seinem Auto in Hildesheim zur Arbeit gefahren, als er plötzlich vor sich seinen offensichtlich gestohlenen VW-Bus bemerkte. Laut Polizei war dem Mann schnell klar, dass ein Dieb hinter dem Steuer des Busses sitzen musste. Er nahm die Verfolgung auf und fuhr dem Bus in Richtung Sorsum hinterher, so die Polizei. Dort bemerkte ihn der Täter offenbar, denn er habe auf 190 Kilometer pro Stunde beschleunigt und zwei Autos riskant überholt. Der Bestohlene verlor daraufhin den Dieb aus den Augen, hatte aber zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Diese fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter, jedoch erfolglos. Daher sucht die Polizei nun Personen, die den Täter oder den gestohlenen, blauen VW Multivan (Baujahr 1999) mit Hildesheimer Zulassung gesehen haben. Zeugen können sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim