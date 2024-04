Stand: 22.04.2024 15:29 Uhr Mann durch Stromschlag verletzt - Stromkasten fängt Feuer

In Hannover ist ein Mann am Montag im Stadtteil List durch einen Stromschlag verletzt worden. Der Techniker eines Energieversorgers habe am Vormittag an einem Stromkasten gearbeitet, als er aus bislang ungeklärter Ursache einen Stromschlag erlitt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann sei dadurch im Gesicht verletzt worden und der Stromkasten habe Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte demnach an, um den Brand zu löschen. Der Techniker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Arbeitsunfall kam es laut Polizei in der näheren Umgebung der Podbielskistraße in Hannover zu einem Stromausfall. Die Störung sei aber innerhalb kurzer Zeit behoben worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min