Stand: 20.12.2023 09:18 Uhr Mann bedroht Polizist mit Messer - und muss in Psychiatrie

Das Landgericht Hannover hat einen 26-Jährigen freigesprochen, der im Mai vor einer Geflüchtetenunterkunft in Hannover-Vinnhorst mit einem Messer auf einen Polizisten losgegangen war. Der Mann sei zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig gewesen, urteilten die Richter. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitungberichtet, bestätigte ein Gutachten, dass er psychisch krank ist. Einen Tötungsvorsatz sah das Gericht demnach nicht. Deshalb werde er in einer Psychiatrie untergebracht. Bereits zum Prozessauftakt hatte der Mann von bösen Geistern in der Unterkunft gesprochen. Der 26-Jährige bedrohte erst zwei Sicherheitskräfte der Unterkunft mit einem Messer und drängte dann einen Polizisten bis zu einem Zaun zurück. Daraufhin schoss der Polizist aus Notwehr und verletzte den Mann lebensgefährlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.12.2023 | 06:30 Uhr