Stand: 20.11.2023 18:44 Uhr Mann aus Pattensen vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Der 55-jährige Artur G. aus Pattensen (Region Hannover) wird vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann im Krankenhaus in Hannover-Kirchrode behandelt, das er Samstagnacht auf eigene Verantwortung verließ. Ein Angehöriger hat ihn demnach zuletzt am Hauptbahnhof Hannover gesehen. Artur G. ist Diabetiker und auf Insulin angewiesen. Ohne das Medikament befürchte man eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung, so die Polizei. Artur G. ist demnach etwa 1,72 Meter groß, von kräftiger Statur, hat blaue Augen und kurze, graue Haare. Zeugen, die Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Springe unter der Telefonnummer (05041) 770 81 15 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

