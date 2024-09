Stand: 02.09.2024 15:09 Uhr Makaberer Scherz: Mann drapiert Knochen in seiner Auffahrt

In Schuhen steckende Knochen in der Auffahrt eines Wohnhauses in der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) haben am Sonntag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein erschrockener Passant hatte die Beamten zu dem Haus gerufen, teilte die Polizei mit. Was auf den ersten Blick wie ein Tötungsdelikt wirkte, habe sich kurz nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Luft aufgelöst, hieß es. Bei näherer Betrachtung erkannten die Beamten demnach, dass es sich um tierische Knochen handelte. Der Bewohner des Hauses sagte aus, dass er sich einen Scherz erlaubt habe. Um ungebetene Besucher abzuschrecken, habe er Rinderknochen in ein Paar Schuhe gesteckt und entsprechend drapiert. Nachdem der 61-Jährige die Knochen weggeräumt hatte, war der Einsatz beendet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover