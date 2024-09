Stand: 25.09.2024 10:21 Uhr Millionenbetrug mit Corona-Tests? Männer in Hannover vor Gericht

Einem 35-Jährigen wird vorgeworfen, im großen Stil mit falsch abgerechneten Corona-Test betrogen zu haben. Am Mittwoch hat der Prozess gegen ihn am Landgericht Hannover begonnen. Der Hauptangeklagte soll im Großraum Hannover 23 Corona-Teststellen angemeldet, aber nur neun tatsächlich betrieben haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte er Hunderttausende nicht durchgeführte Covid-Tests abgerechnet. Dadurch soll ein Schaden von rund 6,9 Millionen Euro entstanden sein. Der Mann setzte sich später nach Paraguay ab, wurde dort im August 2023 aber festgenommen und später nach Deutschland überstellt. Insgesamt wirft die Anklage ihm 24 Betrugsfälle vor. Mit angeklagt ist ein mutmaßlicher Komplize wegen des Vorwurfs der Beihilfe in acht Fällen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.09.2024 | 08:30 Uhr