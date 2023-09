Stand: 27.09.2023 13:05 Uhr Mutmaßlicher Corona-Betrüger: Auslieferung aus Paraguay gefordert

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat beantragt, einen mutmaßlichen Betrüger, der in Paraguay festgenommen wurde, nach Deutschland auszuliefern. Der 34-Jährige soll während der Pandemie Testzentren in der Region Hannover betrieben und Hunderttausende Corona-Tests falsch abgerechnet haben. Es gehe um einen Schaden von mehreren Millionen Euro. Ein Gericht in Paraguay muss jetzt entscheiden, ob der Mann ausgeliefert wird. Der mutmaßliche Betrüger wehre sich rechtlich gegen die Abschiebung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über den Fall berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.09.2023 | 13:30 Uhr