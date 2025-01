Mädchen zur Prostitution gezwungen? Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 09.01.2025 16:42 Uhr Ein 26-Jähriger soll in Hannover drei jugendliche Mädchen zur Prostitution gezwungen haben. Die Polizei nahm den Mann im Stadtteil Linden-Süd fest. Er sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

von Philipp Schaper

Der Zugriff erfolgte am Dienstagnachmittag vor einem Hotel an der Charlottenstraße. Der Mann parkte gegen 16.30 Uhr mit einer weißen Luxuslimousine vor dem Hotel. Als eine Jugendliche zustieg, stürmten die Fahnder von mehreren Seiten auf das Auto zu. Vermummt und mit gezogenen Waffen rissen sie Fahrer- und Beifahrertür auf, schrien den Fahrer an und zogen ihn schließlich auf die Straße. Die Festnahme war innerhalb weniger Sekunden vollzogen, wie eine Augenzeugin dem NDR Niedersachsen sagte. Einige Zeit später führten Beamte die Jugendliche mit verbundenen Augen in einen Polizeiwagen. Gegen 18.20 Uhr schleppte ein Transporter den weißen Mercedes AMG ab.

26-Jähriger in Untersuchungshaft

Bei dem Mann handele es sich um einen 26-jährigen Hannoveraner, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover dem NDR Niedersachsen am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um mögliche Zwangsprostitution minderjähriger Mädchen und sexuelle Nötigung. "Der Mann steht in Verdacht, drei Jugendliche zur Prostitution veranlasst und einen Teil der Einnahmen für sich behalten zu haben", sagte Kathrin Söfker, Erste Staatsanwältin und Sprecherin der Behörde. "An dem Tag sollte es zu einem Treffen mit einem Freier kommen. Insofern ist dann in der Nähe eines Hotels die Festnahme erfolgt." Die Ermittler stellten die Mobiltelefone des Mannes und der Mädchen sicher und werten diese nun aus. Am Mittwoch erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 26-Jährigen.

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren Opfer

Söfker zufolge soll der Beschuldigte die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren seit November 2024 an Freier vermittelt haben. Die Taten haben sich demnach in verschiedenen Hotels in der Stadt zugetragen, unter anderem in dem Hotel an der Charlottenstraße. Dort stießen die Fahnder bei dem Einsatz am Dienstag auch auf einen mutmaßlichen Freier. "Gegen den Mann ist ein gesondertes Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen eingeleitet worden", sagte Söfker dem NDR. Weitere Beschuldigte gebe es derzeit nicht. Gegen den oder die Betreiber des Hotels werde nicht ermittelt. "Die haben damit nichts zu tun."

Mädchen wendet sich heimlich an die Polizei

Die Polizei war dem 26-Jährigen auf die Spur gekommen, weil sich eines der Opfer an die Ermittler gewandt hatte. "Das Mädchen hatte Angaben bei der Polizei gemacht, weil sie offensichtlich nicht mehr tätig werden wollte", sagte Söfker. Daraufhin wurden Ermittlungen und "operative Maßnahmen eingeleitet, auf die ich nicht weiter eingehen kann". Diese führten zu dem Zugriff vor dem Hotel in der Charlottenstraße.

