Stand: 16.01.2023 21:17 Uhr MHH-Neubau in Hannover: Erste Baustufe soll 2029 starten

Bereits im Dezember hatte Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohr (SPD) angekündigt, dass derNeubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) frühestens 2029 beginnen kann. Dabei bleibt es wohl, die erste Baustufe soll in rund sechs Jahren starten. Es gebe eine "erste belastbare Aussage für einen Zeitplan", so Mohr am Montag. Die Arbeiten sollen vier Jahre später abgeschlossen sein. In Göttingen hingegen soll der Neubau der Universitätsmedizin bereits Ende 2024 oder Anfang 2025 beginnen, sagte Wolfgang Brück, Vorstandssprecher der Uniklinik. Das Land Niedersachsen investiert über ein Sondervermögen jeweils 1,05 Milliarden Euro in die Neubauten.

